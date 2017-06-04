Патриарх Филарет пришел попрощаться с Любомиром Гузаром

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет пришел помолиться за упокой души и проводить в последний путь Блаженнейшего Любомира Гузара.

В сослужении с главой УГКЦ Святославом Шевчуком патриарх Филарет отправил вечернюю в Патриаршем соборе Воскресения Христова, сообщает Укринформ.

После службы Филарет коротко пообщался с Шевчуком.

Как сообщалось, тело верховного архиепископа-эмерита Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара в воскресенье ночью после прощания во Львове привезли в Патриарший собор Воскресения Христова в Киеве.

С момента, когда гроб установили в центре храма, все желающие могут проститься с Блаженнейшим - двери собора будут открыты круглосуточно.

В 18.00 в храме отслужат чин архиерейского погребения, а в понедельник 5 июня состоится чин погребения в крипте Патриаршего собора Воскресения Христова.

Блаженнейший Любомир умер 31 мая 2017 года в Княжичах под Киевом.