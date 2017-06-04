Патриарх Филарет пришел попрощаться с Любомиром Гузаром
Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет пришел помолиться за упокой души и проводить в последний путь Блаженнейшего Любомира Гузара.
В сослужении с главой УГКЦ Святославом Шевчуком патриарх Филарет отправил вечернюю в Патриаршем соборе Воскресения Христова, сообщает Укринформ.
После службы Филарет коротко пообщался с Шевчуком.
Как сообщалось, тело верховного архиепископа-эмерита Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара в воскресенье ночью после прощания во Львове привезли в Патриарший собор Воскресения Христова в Киеве.
С момента, когда гроб установили в центре храма, все желающие могут проститься с Блаженнейшим - двери собора будут открыты круглосуточно.
В 18.00 в храме отслужат чин архиерейского погребения, а в понедельник 5 июня состоится чин погребения в крипте Патриаршего собора Воскресения Христова.
Блаженнейший Любомир умер 31 мая 2017 года в Княжичах под Киевом.
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