УГКЦ провозгласила Гузара всенародным молящимся за мир в Украине

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Воскресенье, 4 июня 2017, 19:16

УГКЦ провозгласила Любомира Гузара всенародным молящимся за мир в Украине.

Об этом 4 июня сообщил глава УГКЦ Святослав Шевчук в Киеве в Патриаршем соборе Воскресения Христова на проповеди в ходе Архиерейской Божественной литургии.

"Для нас этот праздник Троицы особенный, между нами лежит наш патриарх Любомир. Блаженнейший Любомир, мы тебя вчера объявили всенародным молящимся за мир в Украине, молящимся не на земле, а на небесах", - отметил Святослав.

Как отметил президент Петр Порошенко, Гузар "был настоящим потомком Андрея Шептицкого и Иосифа Слепого, выдающимся украинцем, большим христианином и уникальной личностью".

"Бывший предстоятель УГКЦ кардинал Любомир Гузар играл чрезвычайно важную роль не только для Украинской греко-католической церкви, не только для всей нашей страны, но и для всего мирового украинства ... Для каждого он находил абсолютно уникальные слова. Многочасовые беседы и встречи с ним заряжали, несмотря якобы на внешнюю немощь, твердым оптимизмом", - отметил президент.

Как известно, Любомир Гузар скончался 31 мая в Княжичах под Киевом. 4 июня тело верховного архиепископа-эмерита УГКЦ после прощания во Львове привезли в Патриарший собор Воскресения Христова в Киеве, где все желающие могут проститься с Блаженнейшим.

Погребение Любомира Гузара состоится 5 июня в крипте Патриаршего собора.

Укринформ

Темы: церковь
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