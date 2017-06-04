Лондон: В результате нападения 21 пострадавший - в критическом состоянии

В результате нападения в Лондоне по меньшей мере 21 пострадавший находится в критическом состоянии, всего в стационарном лечении нуждаются 36 человек.

Такие данные обнародовали в министерстве здравоохранения Великобритании, сообщает DW.

Премьер-министер Великобритании Тереза ​​Мэй посетила некоторых из пострадавших, которые находятся в больницах в южной части Лондона.

Глава МВД Германии Томас де Мезьер заявил, что среди пострадавших от теракта есть двое граждан ФРГ.

По его данным, один из пострадавших граждан Германии получил крайне серьезные травмы. Немецкие спецслужбы и правоохранители тесно сотрудничают с британскими коллегами.

Как известно, в ночь на 4 июня террористы врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро. В результате атаки погибли 7 человек, 48 были госпитализированы.

Правоохранители провели спецоперацию в восточном районе Лондона, в ходе которой задержаны 12 человек.

По словам главы МВД Великобритании, исполнители теракта были радикальными исламистами.