Расследование: РФ вмешивается в политику Македонии и Балкан

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Воскресенье, 4 июня 2017, 23:37

Офицеры Службы внешней разведки и ГРУ РФ совместно с сотрудниками посольства РФ пытались влиять на внутреннюю политику Македонии и других балканских стран, чтобы не допустить их вступления в НАТО и продвигать интересы РФ.

Об этом говорится в расследовании OCCRP, основанном на архивах из секретных отчетов на основе прослушивания телефонных переговоров, внешнего наблюдения и данных источников.

Документы были переданы журналистам-расследователям источниками в правительстве Македонии на условиях анонимности.

В отчете на имя руководителя Службы безопасности и контрразведки Македонии Владимира Атанасовски отмечается, что в течение последних 9 лет Македония находится "под влиянием сильной и разрушительной пропаганды, а также деятельности разведслужб, которая осуществляется через посольство РФ".

По данным разведки, почетные консульства России в городах Битола и Охрид действуют как разведывательные базы.

"РФ использует методы "мягкой силы" как часть стратегии изоляции Балкан от влияния Запада. Кроме того, российская внешняя политика находится в тесном взаимодействии с энергетической стратегией, цель которой - получить контроль над стратегическими энергетическими ресурсами страны", - говорится в отчетах .

По мнению разведки, конечная цель этого плана - "сделать Македонию полностью зависимой от российской политики".

"Реализацией стратегии РФ в Македонии занимаются три офицера СВР, которые получают указания из штаба в Белграде и 4 сотрудника ГРУ со штабом в Софии (Болгария). Их деятельность координируется через посольство России в Скопье (Македония)", - говорится в документах.

Также контрразведчики указывают в отчетах имена корреспондентов российского агентства ТАСС и представителей Россотрудничества как агентов российских спецслужб.

По сообщениям разведки, российские агенты в течение многих лет занимались вербовкой бывших и действующих сотрудников македонской армии и полиции, чтобы создать критическую массу людей с военной подготовкой и "в нужный политический момент использовать их в российских интересах".

Отмечается, что представители РФ также пытались повлиять на редакционную политику и предлагали средства македонским СМИ, которые особенно поддерживает албанское меньшинство, чтобы продвигать российскую политику в стране.

В одном из отчетов контрразведки приводится разговор от 7 апреля 2017 года между послом РФ Олегом Щербаком и сотрудником МИД Македонии.

Судя по документу, посол РФ заявляет коллеге, что целью России является "создание полосы нейтральных стран на Балканах" - Черногории, Боснии и Герцеговины, Македонии и Сербии.

Также Щербак якобы высказывал претензии к недостаточной поддержке российской политики в Македонии и заявлений РФ о "зарубежном вмешательстве" во внутриполитические процессы в стране.

Щербак допускал, что если македонские власти не станут публично поддерживать Кремль, это приведет к сворачиванию экономического и дипломатического сотрудничества.

"Совместные действия России и Сербии привели к сложному политическому кризису в Македонии: противостоянию основных партий, которое закончилось беспорядками в парламенте ... Также в результате усилий "российских агентов" Македония не присоединилась к западным санкциям в отношении РФ в 2014 году из-за войны на востоке Украины - македонские власти тогда заявляли, что санкции сильно ударили бы по экономике страны", - говорится в отчетах.

Российские дипломаты отказались отвечать на вопросы OCCRP, комментариев российских властей и спецслужб также не последовало.

Новая газета

Темы: пропаганда Росcия НАТО
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