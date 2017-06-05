Мэй призвала пересмотреть антитеррористическую стратегию

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Понедельник, 5 июня 2017, 03:00

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в связи изменением характера угроз для британского общества нужно проверить антитеррористическую стратегию служб безопасности на предмет ее эффективности.

"Но поскольку характер угроз, с которыми мы сталкиваемся, становится более сложным, более фрагментарным, более скрытным, особенно в Интернете, стратегия должна поспевать", - сказала она.

"В свете того, что мы знаем об изменяющейся угрозе, мы должны пересмотреть британскую антитеррористическую стратегию, чтобы убедиться: у полиции и служб безопасности есть все полномочия, которые нужны", - отметила Мэй.

При этом она допустила возможность ужесточения сроков заключения за преступления, связанные с терроризмом.

Кроме того, Мэй заявила о необходимости "работы с союзными демократическими правительствами, чтобы достичь международного соглашения о регулировании киберпространства" в рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Также премьер упомянула необходимость разгрома группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии.

По мнению премьера, в настоящий момент в Великобритании существует "слишком много терпимости к экстремизму", однако выработка мер противодействия терроризму "потребует сложного и часто щекотливого разговора".

В то же время Мэй призвала британское общество сохранять единство, а не разделяться на "изолированные сообщества" на фоне таких вызовов.

Премьер также упомянула, что с момента атаки у британского парламента 22 марта британская полиция предотвратила пять попыток терактов.

Как известно, в ночь на 4 июня террористы врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро. В результате атаки погибли 7 человек, 48 были госпитализированы.

21 пострадавший находится в критическом состоянии.

Правоохранители провели спецоперацию в восточном районе Лондона, в ходе которой задержаны 12 человек.

Интерфакс-Украина

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