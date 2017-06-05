Среди погибших в Лондоне есть граждане Канады и Франции

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Понедельник, 5 июня 2017, 04:42

Среди семи погибших в результате атаки в Лондоне есть граждане Канады и Франции.

Информацию о погибшем гражданине Канады подтвердили в правительстве этой страны, о погибшем французе сообщило МИД Франции.

Кроме того, есть данные о том, что среди раненых есть граждане Германии, Испании. Официальной информации в Скотленд-Ярде о гражданстве всех пострадавших пока не предоставляют.

Консульская служба МИД Украины утром воскресенья сообщала, что украинцев среди пострадавших нет.

Как известно, в ночь на 4 июня террористы врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро. В результате атаки погибли 7 человек, 48 были госпитализированы.

21 пострадавший находится в критическом состоянии.

Правоохранители провели спецоперацию в восточном районе Лондона, в ходе которой задержаны 12 человек.

Радио Свобода

Темы: теракт Великобритания
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