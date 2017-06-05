В Вышгороде в квартире взорвалась граната, есть погибший и раненая

1150 просмотров
0
Понедельник, 5 июня 2017, 11:28

В Вышгороде Киевской области в воскресенье вечером в квартире многоэтажки взорвалась граната РГД. Мужчина погиб, женщина в тяжелом состоянии в реанимации.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба полиции Киевской области.

"В одной из квартир города Вышгород произошел взрыв - по предварительным данным взорвалась граната РГД. В результате чего 40-летний местный житель от полученных травм погиб на месте. Неустановленная женщина в возрасте около 40 лет, в тяжелом состоянии доставлена ​​в реанимацию", - говорится в сообщении.

Сообщение о взрыве газа в доме поступило по спецлинии 102 полиции Киевской области в 23.25 воскресенья.

Установлено, что на четвертом этаже многоэтажки, в квартире, которую снимали 40-летний мужчина и его сожительница, взорвалась граната.

 
Vyshgorod.city

Специалисты-взрывотехники во время осмотра помещения изъяли запал от РГД. Взрывом повреждены окно, стены и стол на кухне.

 
Vyshgorod.city

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагического случая.

В то же время, как сообщает Vyshgorod.city, взрыв произошел на 4-м этаже 5-ти этажного дома на ул. Мазепы, 5.

Темы: Киевская область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Налоговик на Киевщине получил в подарок 2 млн грн от матери 29 мая 2017, 14:33
На Киевщине задержали грузовики с львовским мусором 21 мая 2017, 12:39
На Киевщине на территории бывшего детского лагеря нашли мусор из Львова 13 мая 2017, 17:08
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Экс-директора Библиотеки укрлитературы в Москве признали виновной
Bellingcat идентифицировал российских водителей, перевозивших "Бук" до границы
Bellingcat нашел доказательства российского происхождения "Бука", сбившего МН-17
Сутки в АТО: Ситуация сложная, двое военных ВСУ ранены
Все новости
Рейвы и фестивали Киева

Мы знаем, что вы будете делать этим летом

Я нашла свое место

Как 26-летняя девушка открыла детский дом семейного типа