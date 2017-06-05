ГСЧС: в Киеве и по Украине в понедельник шквалы и грозы

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о шквалах и грозах в Киеве и по Украине.

Так, в столице в ближайшие часы и до конца суток прогнозируются порывы ветра и шквалы 15-20 м/с; во второй половине дня и вечером грозы.

В западных, северных и Винницкой областях в ближайшие часы и до конца суток грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, местами град.

В Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновецкой, Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областях сильные дожди.

Украинская правда