Суд обязал ГПУ изучить обнаруженные журналистами махинации "Батькивщины"

1134 просмотра
0
Понедельник, 5 июня 2017, 13:08

Печерский суд Киева обязал Генпрокуратуру открыть уголовное производство из-за недостоверных данных в финансовом отчете ВО "Батькивщина", которые установило расследование программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Как сообщает bihus.info, основой этого решения стала жалоба юристов проекта на бездействие прокуратуры относительно существенных нарушений в партийном отчете политической силы.

Дело возбуждено по факту действий должностных лиц партии, которые подпадают под статью 366 УК - "Внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов".

Расследование "Очередь в кассу" Марьяны Мотрунич относительно партийных финансов выявило существенные несоответствия между отчетом и реальными взносами, которые осуществляли доноры ВО "Батькивщина". Согласно отчету, партия якобы получала по несколько тысяч гривен от пенсионеров, которые рассказывали, что на самом деле перечисляли по 2, 4 или 10 гривен.

Кроме того, были выявлены случаи, когда указанные в отчете доноры вообще не имели отношения к ВО "Батькивщина" и опровергали любые взносы.

Подробно "раскрыть" доноров "Батькивщины" удалось, в частности, благодаря работе аналитиков Общественного движения "Честно".

19 апреля юристы bihus.info сообщили Генеральной прокуратуре о признаках уголовного преступления, выявленные в ходе расследования. При отсутствии реакции со стороны ГПУ, 25 апреля юристы обратились в суд.

2 июня суд удовлетворил жалобу и обязал прокуратуру внести сведения о деле в Единый реестр досудебных расследований.

Темы: Батькивщина СМИ суд Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
От Рады требуют срочно рассмотреть вопрос импичмента президенту 13 апреля 2017, 11:04
НАПК выявило нарушения в финансировании "Самопомощи" и "Батькивщины" 11 апреля 2017, 19:42
Тимошенко решила, что проверка финансирования ее партии давлением 7 апреля 2017, 15:49
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Экс-директора Библиотеки укрлитературы в Москве признали виновной
Bellingcat идентифицировал российских водителей, перевозивших "Бук" до границы
Bellingcat нашел доказательства российского происхождения "Бука", сбившего МН-17
Сутки в АТО: Ситуация сложная, двое военных ВСУ ранены
Все новости
Путешествуй по Винничине

Созданы 3D-туры по Винницкой области для путешественников

Dog-friendly

Семь киевских заведений, куда пускают с животными