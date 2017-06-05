Защита экс-директора Библиотеки украинской литературы обжалует приговор

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Понедельник, 5 июня 2017, 13:29

Защита обжалует приговор бывшему директору Библиотеки украинской литературы в Москве Натальи Шариной, которую Мещанский суд столицы РФ приговорил к условному сроку по делу об экстремизме и растрате средств учреждения.

"Мы обязательно обжалуем приговор", - сказал адвокат Шариной, руководитель "Команды 29", Иван Павлов, сообщает "Интерфакс".

Сама Шарина назвала приговор политическим.

"Это политическое дело. Я 35 лет работала библиотекарем. Видимо, разрушение библиотеки было выгодно. Мне жалко библиотеку", - отметила Шарина.

"Ни одной экстремистской книги в библиотеки не было. 16 экстремистских книг мне было подброшено", - сказала она.

Со своей стороны, гособвинитель Людмила Баландин сообщила "Интерфаксу", что не будет подавать жалобу на приговор.

"Мы приговором довольны", - сказала она.

Как сообщалось, в понедельник Мещанский суд Москвы признал виновной и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно бывшему директору Библиотеки украинской литературы Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате средств учреждения.

Изначально в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По данным следствия, поводом для возбуждения дела стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию.

Позднее число признанных экстремистскими и запрещенных в РФ материалов, которые, по мнению следствия, распространяла Шарина, возросло до почти двух десятков.

Затем директору библиотеки было предъявлено еще одно обвинение - в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, Шарина в 2011-2013 годах расходовала предназначенные для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу об экстремизме. Позднее ей было предъявлено обвинение еще в одном эпизоде растраты - на этот раз в крупном размере.

По версии обвинения, директор библиотеки "нарушая законодательство, организовала получение платёжных поручений с расчетного счета департамента финансов города Москвы на расчетный счёт московской коллегии адвокатов общей суммой 297 тысяч руб.", а также совершила растрату на сумму 2,8 млн руб., устроив по документам на работу знакомых ее юриста, обеспечив их зарплатой и страховкой. Таким образом, Шариной был нанесен ущерб в 2,8 млн руб.

Темы: Росcия суд
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