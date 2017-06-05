Авдеевка: ЛЭП к ДФС начнут ремонтировать не раньше вторника

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Понедельник, 5 июня 2017, 13:48

Российская сторона СЦКК предварительно согласилась 6 июня гарантировать безопасность для проведения ремонта ЛЭП, в результате повреждения которой обесточена Донецкая фильтровальная станция.

Об этом сообщил председатель Донецкой ВГА Павел Жебривский в Facebook, назвав ситуацию с водоснабжением Авдеевки угрожающей.

"Ситуация угрожающая: представители украинской стороны СЦКК получили лишь предварительное обещание от противоположной стороны завтра допустить ремонтные бригады к поврежденным объектам. Поэтому вопрос, когда восстановительные работы завершатся - открыт", - написал он.

В то же время Жебривский отметил, что без воды Авдеевку не оставят. "Надо будет - привлечем дополнительные силы", - добавил он.

По словам главы ВГА, сегодня Авдеевка обеспечена питьевой и технической водой - людям ее доставляют представители ГСЧС и местного коммунального предприятия.

Как сообщалось, в воскресенье утром при попытке запустить Донецкую фильтровальную станцию был обнаружен порыв линии электропередач на неподконтрольной территории.

Представители ОРДО не давали гарантий безопасности для проведения ремонтных работ. 

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий предупреждало, что 5 июня Авдеевка может остаться без воды, поскольку резервуар с водой для нужд города фактически исчерпан, и возможности его наполнить не было.

Украинская правда

Темы: Авдеевка Донецкая область
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