Россия и Беларусь готовятся к единому миграционному и визовому пространству

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Понедельник, 5 июня 2017, 14:15

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о формировании единого миграционного и визового пространства на территории России и Белоруссии.

"Уже согласован и выносится на утверждение Совета министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку", - сказал Лавров на пресс-конференции со своим белорусским коллегой.

По его словам, в этом плане отражены основные элементы, которые позволяют двигаться и к формированию единого визового пространства.

"Более того, мы завершаем согласование межправсоглашения, которое (...) будет посвящено взаимному признанию виз и согласованию действий, которые связаны с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию государств-участников договора о Союзном государстве", - добавил он.

Интерфакс

Темы: Росcия Беларусь визы
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