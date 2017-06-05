В РФ назвали "самые недружественные страны": на первом месте США, на втором Украина

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Понедельник, 5 июня 2017, 18:05

По мнению россиян, первое место среди стран, которые "наиболее недружественные, враждебно настроенные к России" занимает США, второе - Украина.

Об этом свидетельствуют опросы российского "Левада-Центр".

В первую пятерку вошли также Германия, Латвия и Литва.

Среди стран, которые россияне считают своими "самыми близкими друзьями, союзниками" - Беларусь, Китай, Казахстан, Сирия, Индия.

 
 

Более половины опрошенных (53%) заявили, что не видят изменений в отношениях между Россией и Евросоюзом, 18% ответили, что отношения ухудшились, 13% считают, что улучшились.

33% респондентов на вопрос, находится Россия в международной изоляции, ответили - "скорее, да". Еще 33% сказали - "скорее, нет".

Европейская правда

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