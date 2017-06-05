СЦКК: Боевики снова обстреляли жилые кварталы Красногоровки

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Понедельник, 5 июня 2017, 19:28

В ночь на 5 июня под огонь боевиков ОРДО снова попали жилые кварталы Красногоровки.

Об этом говорится в заявлении  украинской стороны СЦКК.

"Во время обстрела позиций сил АТО в районе Красногоровки под огонь раз попали жилые кварталы населенного пункта. По жилому сектору НЗФ ОРДО вели огонь из минометов калибром 120 мм, запрещенных минскими договоренностями", - говорится в заявлении.

Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала повреждения двух жилых домов на ул.Ломоносова.

"В одном выбиты стекла и посечен осколками фасад, по второму адресу взрывом мины повредило ворота. Жители частных домов не пострадали", - отметили в СЦКК.

 
 
фото - пресс-центр штаба ато

"Обстрел снова показал, что НЗФ ОРДО не прекращают действий по дальнейшему обострению конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательно не выполняют Минские соглашения", - говорится в заявлении.

Также в штабе АТО сообщили, что по состоянию на 18:00 5 июня боевики 31 раз открывали огонь по опорным пунктам ВСУ, в результате боевых действий ранения получили 3 военнослужащих.

В частности, около 10 раз боевики применяли тяжелое артиллерийское вооружение.

В направлении Мариуполя произошло 15 обстрелов, наиболее активно боевики вели огонь в районе Водяного, Павлополя, Чермалыка, Богдановки и Красногоровки, применяли 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие различного калибра.

В направлении Донецка в пригороде Авдеевки боевики вели интенсивный огонь по силам АТО из 120-мм минометов и легкого вооружения различных модификаций. Обстрел также велся близ с.Пески, и в районе Опытного, где огонь открывали из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Зайцево по силам АТО били из минометов калибра 82 мм.

На луганском направлении боевики вели обстрел по ВСУ в районе Новотошковского и возле Богуславского.

Украинская правда 

Темы: АТО Донбасс Минские соглашения
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