На Киевщине водители устроили стрельбу из-за спора на дороге
В Киевской области между водителями двух авто произошло столкновение со стрельбой, в результате которой один человек получил ранения.
Об этом сообщили в управлении полиции Киевской области.
"Дорожный конфликт произошел вблизи г.Васильков с участием водителей двух автомобилей, когда водитель одного из них не предоставил преимущество в движении водителю другого автомобиля. Каждый из участников инцидента пытался доказать свою правоту. Один из водителей применил, по его словам, в целях самообороны, устройство для отстрела резиновыми пулями", - отметили в полиции.
В результате инцидента один из пассажиров авто получил ранение в руку, ему предоставлено направление на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести полученных телесных повреждений.
Автомобили помещены на штрафплощадку. По факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) КК Украины.
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