Боевики обстреляли школу в Павлополе

183 просмотра
0
Вторник, 6 июня 2017, 03:43

Обстрелом боевиков нанесены серьезные разрушения зданию Павлопольской общеобразовательной школы.

Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК, распространенном пресс-центром штаба АТО.

Украинская сторона СЦКК сообщает о продолжении обстрелов со стороны НВФ ОРДО мирных населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры вдоль линии разграничения.

Около 18-ти часов 5 июня боевики обстреляли жилой сектор населенного пункта Павлополь, применив запрещенное минскими договоренностями вооружение крупного калибра.

Несколько боеприпасов попали непосредственно в здание Павлопольской общеобразовательной школы и нанесли серьезные разрушения.

В этот же вечер НВФ ОРДО обстреляли позиции ВСУ сразу в нескольких местах линии соприкосновения, применив запрещенные минскими договоренностями виды оружия. По району вблизи населенного пункта Богдановка били реактивные системы залпового огня, по Пескам стрелял танк, по окрестностям Чермалыка - артиллерия крупного калибра. Последствия этих обстрелов выясняются наблюдательными группами украинской стороны СЦКК.

"Такие преступления незаконных вооруженных формирований ОРДО свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей, об откровенном нежелании придерживаться взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы и заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта", - отмечается в заявлении украинской стороны СЦКК.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли позиции ВСУ и пограничников в районе н.п.Павлополь, в результате обстрела частично повреждено здание отдела пограничной службы.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики обстреляли силы АТО и пограничников возле Павлополя 5 июня 2017, 21:42
СЦКК: Боевики снова обстреляли жилые кварталы Красногоровки 5 июня 2017, 19:28
В зоне АТО в воскресенье пострадали трое военных 5 июня 2017, 12:59
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Боевики обстреляли школу в Павлополе
Боевики и РФ дали согласие на "тишину" для ремонта ДФС
Боевики обстреляли силы АТО и пограничников возле Павлополя
СЦКК: Боевики снова обстреляли жилые кварталы Красногоровки
Все новости
Фото

Уличный художник обращает внимание людей на проблемы города

Куда идти за стремлением

8 фестивалей инновационного образования