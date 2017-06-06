Российский оппозиционный журнал The New Times закрыл печатную версию

Главный редактор российского оппозиционного издания The New Times Евгения Альбац объявила о закрытии бумажной версии журнала.

Письмо главного редактора читателям опубликовано на сайте издания.

"Вы держите в руках последний бумажный журнал The New Times/Новое Время - во всяком случае, на ближайшие месяцы. Деньги кончились, мы вынуждены приостановить выход журнала - до тех пор, пока не решим финансовые проблемы, либо - не закроемся вовсе", - говорится в обращении .

"Пока мы будем продолжать работать на сайте newtimes.ru - он будет в открытом доступе", - пояснила Альбац.

По словам главного редактора, The New Times жил за счет подписчиков и редкой спонсорской поддержки, не имел хозяина и не принадлежал государственным или олигархическим структурам.

"В этом были и есть свои очевидные плюсы - посмотрите, что происходит с одним известным медиахолдингом и его замечательным журналистским коллективом, который уже второй год подряд передается из одних лояльных рук в другие, еще более лояльные", - пишет Альбац.

Однако заработать на рынке рекламы издание не смогло. По словам Альбац, рекламодатели объяснили, что давать рекламу в журнале означает публично заявить о поддержке оппозиции Путину.

"Независимых остаются единицы, и круг их сужается. Так сторонники либерального, демократического развития России шаг за шагом все эти 17 лет отдавали пространство свободы и пространство свободы слова в частности. Мы держались, сколько могли. Но делать журнал без денег нельзя", - подытожила Альбац, однако не исключила, что журнал снова будет выходить в другом формате.