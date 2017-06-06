Найцікавіше: 2005. Янукович живе на 500 доларів 2006. Крим став територією без НАТО і без сексу 2008. І ти, Бут! Депутати Бут та Рибаков залишають демкоаліцію без більшості 2011. Межигір'я перетворюється на традиційне місце проведення Дня журналіста

2001, середа

"В країні фактично діє заборона на професію. І перенесення дати з 5.05 на 6.06 дуже символічне – дві шістки тільки підкреслюють роль, яку нинішня журналістика має в суспільстві". Заступник головреда "Дзеркала тижня" Юлія Мостова про святкування Дня журналіста.

2002, четвер

У парламенті продовжують ділити посади голів комітетів між фракціями, консенсусу поки немає. Опозиція хоче бюджетний комітет або посаду прем'єра, "Єдина Україна" та СДПУ(о) – бюджетний або фінансовий комітети.

2003, п'ятниця

Центральний апарат МЗС відключився від інтернету через атаку нового вірусу, що поширюється по всьому світові. Вірус проник і в комп'ютери ГПУ та був автоматично поширений за всіма адресами, що містилися в базі даних.

2004, неділя

У Києві провели своєрідну акцію протесту проти цензури. На Хрещатику встановили мобільну редакцію, відгородивши територію п'ять на п'ять метрів, матеріали писали на ноутбуках та одразу ж верстали і друкували їх на різографі. Таким чином вийшло п'ять номерів "Живої газети".

2005, понеділок

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович прийшов в Київський УБОЗ на допит у справі щодо сепаратизму, а також щодо виділення коштів призерам Олімпійських ігор. Серед іншого Янукович поскаржився на те, що його викликають на допит через ЗМІ. "Навіщо мене так принижувати?" – обурився він.

Російським журналістам Янукович розповів, що живе на зарплатню в 2500 гривень у квартирі, яка не до кінця відремонтована. Гроші йому виплачує партія.

2006, вівторок

– Парламент Криму ухвалив заяву, у якій визнав півострів "територією без НАТО". Депутати хочуть скасувати проведення військових навчань "Сі Бриз – 2006" у Криму. У відповідь постійний представник президента в Криму Геннадій Москаль заявив, що таке рішення рівнозначне оголошенню Криму територією без сексу.

Міжнародні навчання "Сі Бриз" проводяться в Україні з 1997 року. Їх співорганізаторами виступають США та Україна.

– Коаліціада-2006. В БЮТ заявляють, що не підтримають кандидатуру Петра Порошенка на посаду голови Верховної Ради, якщо такий варіант буде запропонований "Нашою Україною". Порошенко каже, що подібного зі сторони бютівців не чув, і обіцяє довготривалу коаліцію. А СПУ доручила представникам завершити переговори по коаліції за тиждень, а якщо цього не станеться, готуватися до переходу в опозицію.

2007, середа

МЗС вимагає від Росії пояснень щодо відмови на в'їзд на російську територію голові Нацради з питань культури Миколі Жулинському.

Жулинського не пустили в Росію днем раніше. Напередодні Україна не пропустила в Крим російського діяча Олександра Дугіна. "Ну й, у нас відігралися, треба розуміти", – пояснив посол РФ в Україні Віктор Чорномирдін.

Президент Віктор Ющенко пообіцяв обговорити це на майбутній зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним під час саміту країн СНД. Але головне питання, яке хоче підняти Ющенко: підписання плану дій Україна–Росія на 2007-2008 роки.

2008, п'ятниця

– Бютівець Ігор Рибаков і член НУ-НС Юрій Бут заявили про вихід з коаліції – таким чином вона залишається без більшості у 227 депутатів. У коаліції запевняють, що говорити про її розвал ще зарано. Проте лідер ПР Віктор Янукович зізнається, що веде переговори про новий формат коаліції.

– Командування Військово-морського флоту Росії заявляє, що їм не потрібна згода України, щоб збільшити кількість своїх кораблів у Криму та модернізувати флот. У свою чергу, українська сторона обіцяє конфіскувати ті російські кораблі, які Росія не виведе з Севастополю після закінчення терміну перебування ЧФ РФ у Криму в 2017 році.

2009, субота

– Тільки 9 зі 120 присутніх депутатів з фракції БЮТ проголосували на фракційному засіданні проти коаліції з Партією регіонів. Однак на засіданні була відсутня група депутатів із Західної України.

– Директора інституту країн СНД Костянтина Затуліна зупинили в аеропорту Сімферополя і спробували не впустити на півострів через те, що йому заборонений в'їзд в країну. Але Затулін все ж таки попав на українську землю: в нього піднявся тиск, і його госпіталізували в одну з лікарень Сімферополя.

2010, неділя

У Києві відбувся марш журналістів за свободу слова: учасники руху "Стоп цензурі" пройшлися до будівель Кабміну, Верховної Ради та Адміністрації президента, залишаючи представникам влади газету "Українська неправда".

2011, понеділок

– У День журналіста близько 60 представників ЗМІ зібрались біля резиденції Віктора Януковича у Межигір'ї. З президентом поспілкуватися не вдалося – він проїхав повз на великій швидкості. Зате його прес-секретар Дарка Чепак винесла журналістам троянди і торт. Однак їх ніхто не схотів брати.

"Насправді, мені шкода щирої праці наших кондитерів з Державного управління справами, які старалися, пекли торт для журналістів", – прокоментувала таке ставлення Чепак. У результаті торт з'їли будівельники, що працювали поряд з "Межигір'ям".

– Вже 14 людей госпіталізували через холеру у Маріуполі. Експерти встановили причини спалаху інфекції: каналізаційні стоки, які потрапили до річки Кальміус, а згодом і до моря.

2012, середа

– Щорічний рейтинг ворогів преси очолив екс-міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов. "Могильов зібрав найбільшу кількість голосів журналістів "через дії підлеглого йому відомства, якому закидають численні випадки побиття журналістів під час судових процесів та масових акцій", – пояснили автори рейтингу, Незалежна медіапрофспілка та Інститут масової інформації.

– У Блоці Юлії Тимошенко внутрішні розбірки через те, що напередодні опозиція не змогла зірвати голосування за законопроект про засади державної мовної політики. Нардеп Юрій Одарченко звинуватив в цьому лідера фракції Андрія Кожем'якіна, який мав дати, але не дав сигналу для блокування голосування.

При цьому публічно опозиція звинуватила у зраді спікера Володимира Литвина.

Між тим, журналісти дізналися, що 59 депутатів, які нібито підтримали мовний закон Ківалова-Колесниченка, насправді навіть не були зареєстровані в залі.

2013, четвер

– Прем'єр Микола Азаров став головним ворогом преси у щорічному антирейтингу. Азарову закидають обмеження спілкування міністрів із журналістами, тиск на медіа і цензуру.

– Замість того, щоб виступити у Верховній Раді зі щорічним посланням, президент Віктор Янукович надіслав його депутатам у письмовому вигляді. Регіонали пояснили це тим, що Янукович не хотів обструкції з боку опозиції.

У відповідь опозиційні депутати заблокували трибуну, а пізніше стали учасниками сутички.

Між тим опозиціонерів стає менше: два депутати, В'ячеслав Кутовий і Володимир Купчак оголосили про вихід з фракції "Батьківщина".

– Нацбанк прийняв рішення з вересня обмежити максимальну суму готівкових розрахунків за товари та послуги на рівні 150 тис. гривень.

2014, п'ятниця

– Новообраний президент Петро Порошенко вперше зустрівся з президентом Володимиром Путіним. Зустріч відбулася під час заходів з відзначення 70-ї річниці висадки учасників антигітлерівської коаліції в Нормандії. Як розповіли в прес-службі президента Франції Франсуа Олланда, президенти "потиснули руки і домовились провести найближчими днями переговори про припинення вогню".

– "Без посадок нічого не вийде. Народ повинен побачити, що за скоєння злочину є відповідальність". Прем'єр Арсеній Яценюк про боротьбу з корупцією.

– Під Слов'янськом терористи атакували українські блокпости, розмістивши міномети на території однієї з місцевих церков. Один працівник спецпідрозділу міліції загинув, ще два працівники отримали важкі поранення.

– На Луганщині близько 60 бойовиків захопили військову частину та викрали підполковника міліції.

2015, субота

– У Києві пройшов "Марш рівності". Ультраправі намагалися завадити учасникам маршу, відбулися зіткнення. У результаті поранено 9 працівників міліції, кількох "правих" затримано.

– Один український військовий загинув, ще 10 дістали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

2016, понеділок

– Наталія Поклонська, яка вважає себе "прокурором" Криму, посіла перше місце у щорічному рейтингу ворогів преси.

– Три кіпрські компанії, які є формальними міноритарними акціонерами "Укрнафти", подали позов до України на суму 4,67 мільярдів доларів. За словами джерела ZN.UA, компанії вперше визнали, що вони підконтрольні Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову. На думку позивачів, Україна порушила свої міжнародно-правові зобов'язання перед інвесторами.

– Один український військовий загинув, ще 7 було поранено за минулу добу в зоні проведення АТО.

– Слідчий ізолятор СБУ в Києві планували підірвати за завданням Головного розвідувального управління Генштабу Росії. Про це розповів глава СБУ Василь Грицак.

Рустем Халілов, для УП