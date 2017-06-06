Сутки в АТО: 77 обстрелов, боевики применили "Град"

За прошедшие сутки пророссийские НВФ 77 раз открывали огонь по позициям сил АТО, а также в очередной раз обстреливали и жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов. В результате боевых действий получили ранения четверо украинских защитников и один гражданский.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На отдельных участках линии соприкосновения российско-террористические бандформирования ощутимо повысили интенсивность и плотность огня. Все чаще боевики во время обстрелов применяли тяжелое артиллерийское вооружение, в том числе один раз и реактивные системы залпового огня.

Приморское направление. На этой части фронта зафиксировано 39 вражеских обстрелов.

Впервые за несколько последних дней боевики применили реактивные системы залпового огня. Произошло это в районе Богдановки, здесь противник одновременно также бил из 120-мм минометов.

На том же направлении из минометов калибра 120 мм бандформирования вели огонь вблизи с Чермалыка и Красногоровки. Кроме того, у Чермалыка наемники использовали ствольную артиллерию калибра 122 мм.

Беспокойно 5 июня было и неподалеку Водяного, Широкиного, Павлополя, Новотроицкого, Гнутового, Талаковки и Марьинки, где противник неоднократно совершал обстрелы опорных пунктов ВС Украины из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Здесь также было зафиксировано три обстрела противником жилых кварталов населенных пунктов. Утром 2 вражеские мины попали около домов в Красногоровке. Позже несколько артиллерийских снарядов противника разорвались в жилом секторе Павлополя. А около 21.00 захватчики со станкового противотанкового гранатомета стреляли по мирной улице Марьинки. Вследствие этих обстрелов никто из гражданских не пострадал.

Донецкое направление. Здесь незаконные вооруженные формирования 26 раз открывали огонь по украинским воинам.

Больше всего обстрелов происходит в пригороде Авдеевки, где боевики систематически вели по укреплениям сил АТО плотный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, танковых пушек и менее мощного пехотного вооружения.

Кроме того, из запрещенных минометов и вооружения танка оккупанты били по опорным пунктам сил АТО вблизи Песков. Неспокойно было также в районе Зайцевого, Новгородского, Верхнеторецкого, Опытного и Невельского.

Во время вражеского обстрела укреплений ВСУ неподалеку Верхнеторецкого одна из мин калибра 82 мм разорвалась ближе к жилому сектору, в результате чего ранения получил местный житель.

Луганское направление. Активизировался за прошедшие сутки противник и на этом участке линии соприкосновения.

Пророссийские бандформирования из минометов калибра 120 мм несколько раз вели огонь по бойцам ВС Украины, которые держат оборону в районе Крымского, Кряковки и Новотошковского.

Также укрепления сил АТО у Крымского попали под вражеский обстрел из 122-мм артиллерии. Кроме того, боевики время от времени применяли стрелковое оружие и гранатометы неподалеку Станицы Луганской, станции Донец, Новоалександровки и Попасной. Неподалеку Новолександровки также зафиксировано использование боевиками минометов калибра 82 мм.