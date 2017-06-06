Тимошенко пригрозила команде Порошенко

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Вторник, 6 июня 2017, 10:25

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко готова организовать протесты против земельной реформы и убеждена, что за стоимость газа нынешнее руководство Украины понесет наказание.

Об этом она заявила на согласительном совете парламента во вторник, 6 июня.

По ее словам, предлагаемая земельная реформа – это "афера", и люди начинают "массово ставить свои подписи против продажи сельскохозяйственной земли".
 
"Я предупреждаю сегодня власть Порошенко, что если они хоть шаг сделают к распродаже сельскохозяйственной земли, украинский народ восстанет – и партия "Батькивщина" вместе с украинскими фермерами будут в числе организаторов сопротивления людей практически афере века, которую готовят сегодня против Украины", – сказала Тимошенко.

"Повестка дня на эту сессионную неделю нашпигована коррупционными лоббистскими законопроектами – от теневой приватизации спиртовой отрасли до так называемой "судебной реформы", где людей хотят лишить последнего права обращения в суд из-за финансовых барьеров и последнего права защищать свои права через автоматическое, без какого бы то ни было согласования, списание со счетов людей – в том числе, пенсионных счетов – долгов за жилищно-коммунальные услуги", – добавила она.

По словам депутата, "коррупция и лоббизм в парламенте достигли апогея"

"Мы будем как партия "Батькивщина" против этого бороться, объединяя общество и предлагая настоящие реформы, которые нужны Украине. Мы не считаем реформами ни пенсионную реформу, которая сейчас представлена, ни реформу здравоохранения, ни, тем более, "судебную реформу". Это все ведет к окончательному уничтожению украинских семей", – заявила Тимошенко.

Комментируя заключенный ею в качестве премьер-министра газовый контракт, она сказала, что власти использует решение Стокгольмского суда "для того, чтобы уничтожать партию "Батькивщина" как оппонентов".

По словам Тимошенко, принцип "бери или плати" – это типовой договор для всех европейских потребителей российского газа, но в 2011 году Европейская комиссия признала это монопольной требованием, после чего страны Евросоюза начали отменять принцип "бери или плати".

"Теперь отменила Украина – и в этом нет ничего экстраординарного", – сказала бывшая премьер и добавила, что за 8 лет "Украина не заплатила ни копейки по принципу "бери или плати".

Тимошенко также заявила, что "в 2009 году цена на газ была 232 доллара 98 центов, а не 450", что подтверждается в материалах дела против нее, которое слушал судья Родион Киреев.

"Сегодня эти коррумпированные власти установили для народа на украинский газ цену 285 долларов за тысячу кубических метров", – возмутилась она.

"И я сейчас беру обязательство перед народом Украины, что эта мафия именно за это будет сидеть – за то, что они ограбили людей, продавая украинский газ дороже, чем после контракта 2009 года продавался российский газ. Сегодня по тому контракту, который вы ругаете, 140-160 долларов за тысячу кубометров стоит газ, а вы его покупаете на коррупционной основе через посредников почти за 230 и вы будете за это отвечать!", – пригрозила Тимошенко.

Алена Рощенко, УП

Темы: Тимошенко газ реформы
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IP: 35.189.213.---OldLion06.06.2017 11:22
Как говорилось в одном кино - "значит хорошие сапоги, надо брать". Раз это стерво так заверещало, значит реально реформы выходят на критический уровень, точку невозврата. Теперь только не отступать и давить дальше.
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IP: 35.189.213.---Armatus806.06.2017 11:15
Тимошенко- 3,14здаболка, яку не варто слухати. Вона бере наівних людин солодким популізмом. То одно з головних вад українского політикума, яки тримае вже давно Україну у злиднях!
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IP: 212.109.62.---alfa_omega06.06.2017 10:34
ждем "пратесты"
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