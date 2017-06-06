Осудили экс-директора КП, возившего в Киев "антимайдановцев"

Суд постановил лишить свободы бывшего руководителя коммунального предприятия, транспорт которого возил в Киев участников "антимайдана".

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, речь идет об экс-директоре КП Березанского городского совета Киевской области.

"Установлено, что экс-руководитель коммунального предприятия Березанского городского совета за средства коммунального предприятия направлял служебный автотранспорт для перевозки людей в г. Киев для участия в массовых мероприятиях в поддержку "антимайдана", - говорится в сообщении.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением).

По информации ГПУ, суд назначил обвиняемому лишение свободы на один год с назначением дополнительного наказания - лишения права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на один год.

Согласно сообщению, кроме того, прокуратура в интересах жителей города Березань заявила гражданский иск о возмещении убытков, причиненных уголовным правонарушением, который суд удовлетворил.

Украинская правда