Осудили экс-директора КП, возившего в Киев "антимайдановцев"
Суд постановил лишить свободы бывшего руководителя коммунального предприятия, транспорт которого возил в Киев участников "антимайдана".
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
По ее данным, речь идет об экс-директоре КП Березанского городского совета Киевской области.
"Установлено, что экс-руководитель коммунального предприятия Березанского городского совета за средства коммунального предприятия направлял служебный автотранспорт для перевозки людей в г. Киев для участия в массовых мероприятиях в поддержку "антимайдана", - говорится в сообщении.
Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением).
По информации ГПУ, суд назначил обвиняемому лишение свободы на один год с назначением дополнительного наказания - лишения права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на один год.
Согласно сообщению, кроме того, прокуратура в интересах жителей города Березань заявила гражданский иск о возмещении убытков, причиненных уголовным правонарушением, который суд удовлетворил.
Украинская правда
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