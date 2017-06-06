Новый Верховный суд: Одно вето общественности поддержали, одно отклонили

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Вторник, 6 июня 2017, 13:33

Высшая квалификационная комиссия судей преодолела вето Общественного совета добропорядочности на избрание Владимира Алейникова в новый Верховный Суд, но поддержала вето в отношении Сергея Бондаря.

Об этом во время заседания комиссии во вторник сообщил глава ВККС Сергей Козьяков, передают "Украинские новости".

Вето на избрание в Верховный Суд судьи Центрального райсуда Николаева Владимира Алейникова общественный совет мотивировал тем, что судья, рассматривая дело по обвинению в коррупции экс-депутата горсовета Николаева Сергея Полянского, запретил журналистам и активистам видео- и аудиосъемку процесса, в том числе и портативные диктофоны .

Также судья допустил ряд некорректных высказываний в адрес представителей СМИ.

На заседании ВККС Алейников назвал эту ситуацию единичным случаем и сказал, что принял данное решение для обеспечения порядка в зале судебных заседаний.

ВККС абсолютным большинством голосов преодолела вето ОСД и решила, что Алейников соответствует критериям профессиональной этики и добропорядочности.

За его кандидатуру проголосовали 13 членов, против – 2 члена комиссии.

При этом комиссия поддержала вето на избрание в новый Верховный Суд судьи Высшего хозяйственного суда Сергея Бондаря, наложенное из-за того, что члены семьи судьи получили в предыдущие годы необъяснимо большой доход и много имущества якобы по наследству.

Также общественники утверждают, что решение коллегии судей с Бондарем в составе привело к незаконному отчуждению коммунального здания в Черкассах.

Козьяков сообщил, что ВККС признала Бондаря "не подтвердившим способность вершить правосудие в составе Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда". Следовательно, судья Высшего хозсуда прекращает свое участие в конкурсе.

Как известно, 6 июня ВККС начала рассматривать ветированные Общественным советом добропорядочности кандидатуры на судей нового Верховного Суда.

Ранее ОСД ветировал избрание 103 из 382 кандидатов на должности 120 судей Верховного Суда, считая, что они не соответствуют критериям добропорядочности и профессиональной этики.

Депутат Мустафа Найем предупреждал, что ВККС может проигнорировать факты недобросовестности кандидатов и рекомендовать их к назначению новыми судьями Верховного Суда.

Темы: суд кадры
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