В САП говорят, что против Сытника нет производства за разглашение

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре уверяют, что пока производства относительно вероятного разглашение тайны следствия руководителем НАБУ Артемом Сытником не зарегистрированы.

Об этом говорится в ответе САП на запрос Украинской правды.

"На данный момент такое производство относительно вероятного разглашение тайны следствия не зарегистрировано. Свои замечания относительно публичного информирования о деталях досудебного расследования в СМИ, а само задержание бывшего народного депутата, руководитель САП высказал в интервью ТСН от 4.06.2017", - сообщили в САП.

Там также заявили, что "такая информация (о появлении производства относительно Сытника - ред.) может свидетельствовать о желании правоохранительного органа, упоминается, дать публично информацию на предупреждение, чтобы говорить впоследствии о каких-то вероятных преследованиях".

Как известно, во вторник, 6 мая Украинские Новости со ссылкой на источники сообщили, что Специализированная антикоррупционная прокуратура решает вопрос об открытии уголовного производства по факту разглашения Сытником государственной тайны в рамках дела против бывшего депутата ВР Николая Мартыненко.

Согласно информации, уголовное производство, вроде бы, может быть открыто по факту разглашения государственной тайны во время общения с журналистами, готовили материал "Один день с Артемом Сытником".

Украинская правда