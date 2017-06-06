В Украине меньше бьют журналистов, но ухудшился доступ к информации - ИМИ

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Вторник, 6 июня 2017, 14:15

Институт массовой информации за пять месяцев этого года зафиксировал 102 нарушения свободы слова. За этот же период в 2016 году таких нарушений было 108.

Об этом говорится в ежемесячном мониторинге ИМИ "Барометр свободы слова".

В 2017 году больше всего нарушений свободы слова зафиксировали в категории "препятствования законной профессиональной деятельности журналистов" - 32 случая, что на 6 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время, в мониторинге идет речь об уменьшении физической агрессии по отношению к журналистам - за этот год 6 случаев избиения и нападения на журналистов. За такой же период прошлого года таких случаев было в три раза больше - 18.

Также в 2017 году увеличилось количество нарушений в категории "доступ к публичной информации". Так, за пять месяцев этого года эксперты зафиксировали 16 таких нарушений, за аналогичный период прошлого года - 7.

В этом году также участились случаи повреждения имущества журналистов - с начала года ИМИ зафиксировал 8 таких случаев, а за этот же период 2016 был только один подобный случай в начале года.

Больше всего нарушений зафиксировали в Киевской (24), Полтавской (10) и Николаевской (8) областях. Причем Полтавщина в рейтинг "антилидеров" свободы слова попала впервые - только за вторую половину мая там зафиксировали шесть случаев нарушений прав журналистов.

Чаще всего нарушителями прав журналистов были частные лица (59 случаев), местные власти (14 случаев), правоохранители с силовиками (7 случаев), судебная власть (5 случаев).

Кроме этого, ИМИ утверждает об увеличении политического давления на журналистов - за пять месяцев 2017 эксперты зафиксировали три таких случая. Такое же количество соответствующих нарушений зафиксировали за весь прошлый год.

В этом году случаи политического давления связанные с введением электронного декларирования для представителей антикоррупционных общественных организаций и их контрагентов (также касается бюро журналистских расследований), давление на члена Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании со стороны Радикальной партии Олега Ляшко и случай, связанный с местными властями на Кировоградщине.

Подробнее ознакомиться с мониторингом можно по этой ссылке.

Темы: медиа
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