Аваков рассказал, что мешает пустить оружие в свободное обращение

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что для принятия в Украине закона о свободном обращении оружия существует много препятствий.



Об этом он сказал 6 июня на брифинге в Запорожье, сообщает "Укринформ".



"Существует очень много препятствий для принятия парламентом Украины закона о свободном обращении оружия. В первую очередь, статистика свидетельствует: большинство граждан Украины против этого решения", – заявил министр.



"Кроме того, это случаи применения оружия сейчас, указывающие на то, что для принятия такого закона необходимо очень многое учесть для того, чтобы оружие ни в коем случае не попало в руки лиц с нестабильной психикой, преступников, людей с зависимостями и с психическими расстройствами", – отметил глава МВД.



Аваков отметил, что без учета всех этих данных принятие закона о свободном обращении оружия недопустимо.



Как сообщалось, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил на днях, что депутаты готовят законопроект о свободном обращении оружия в Украине. Он выразил надежду, что осенью этот законопроект будет внесен на рассмотрение в Раду.