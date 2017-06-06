Аваков рассказал, что мешает пустить оружие в свободное обращение

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Вторник, 6 июня 2017, 14:40

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что для принятия в Украине закона о свободном обращении оружия существует много препятствий.

Об этом он сказал 6 июня на брифинге в Запорожье, сообщает "Укринформ".

"Существует очень много препятствий для принятия парламентом Украины закона о свободном обращении оружия. В первую очередь, статистика свидетельствует: большинство граждан Украины против этого решения", – заявил министр.

"Кроме того, это случаи применения оружия сейчас, указывающие на то, что для принятия такого закона необходимо очень многое учесть для того, чтобы оружие ни в коем случае не попало в руки лиц с нестабильной психикой, преступников, людей с зависимостями и с психическими расстройствами", – отметил глава МВД.

Аваков отметил, что без учета всех этих данных принятие закона о свободном обращении оружия недопустимо.

Как сообщалось, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил на днях, что депутаты готовят законопроект о свободном обращении оружия в Украине. Он выразил надежду, что осенью этот законопроект будет внесен на рассмотрение в Раду.

Темы: оружие законодательство
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IP: 35.189.213.---Lesiki06.06.2017 15:32
І нафіга ця морда бреше?
Ні мене, ні моїх друзів не питали нашу думку про вільний обіг зброї. Відсутність Закону про зброю вигідна тільки мєнтам і бандюкам. Що є одне і те саме.
А цього хряка давним давно пора гнати поганою мітлою. Разом з Зоряном та Шкіряком...
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