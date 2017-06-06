Аваков: Окуева "встретила" нападавшего оружием, которое я вручил

Доброволец АТО Амина Окуева действительно выстрелила в нападавшего на ее супруга Адама Осмаева из наградного оружия, врученного министром внутренних дел.

Это подтвердил глава МВД Арсен Аваков журналистам во вторник в Запорожье, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Да, Окуева выстрелила в нападающего, "встретила его" наградным оружием, которое я ей вручил", – сказал он.

Аваков не стал раскрывать подробности расследования дела.

"Министр не должен комментировать резонансные дела, потому что теперь он не занимается расследованием", – заявил он.

Как известно, 1 июня в Киеве произошло покушение на участников АТО, служивших в рядах батальона полиции "Киев-2", Адама Осмаева и Амину Окуеву.

По предварительным данным, нападавший представился иностранным журналистом и загодя договорился с супругами о встрече. Когда они сели в автомобиль, мужчина достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Окуева из своего пистолета "Макарова" сделала несколько выстрелов в стрелка.

Сама Окуева заявляла, что остановила киллера из наградного оружия.

У нападавшего обнаружили заграничный паспорт гражданина Украины на имя Александр Дакар.

По факту покушения на убийство двух и более лиц начато уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.



Правоохранители рассматривают как основную версию совершения преступления патриотическую позицию супругов. Еще одна из версий – заказное убийство, подготовленное российскими спецслужбами, заявлял член коллегии МВД и нардеп Антон Геращенко.



У Службы безопасности Украины нет подтвержденной информации о причастности российских спецслужб к этому покушению.