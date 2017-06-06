Аваков: Окуева "встретила" нападавшего оружием, которое я вручил

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Вторник, 6 июня 2017, 15:25

Доброволец АТО Амина Окуева действительно выстрелила в нападавшего на ее супруга Адама Осмаева из наградного оружия, врученного министром внутренних дел.

Это подтвердил глава МВД Арсен Аваков журналистам во вторник в Запорожье, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Да, Окуева выстрелила в нападающего, "встретила его" наградным оружием, которое я ей вручил", – сказал он.

Аваков не стал раскрывать подробности расследования дела.

"Министр не должен комментировать резонансные дела, потому что теперь он не занимается расследованием", – заявил он.

Как известно, 1 июня в Киеве произошло покушение на участников АТО, служивших в рядах батальона полиции "Киев-2", Адама Осмаева и Амину Окуеву.

По предварительным данным, нападавший представился иностранным журналистом и загодя договорился с супругами о встрече. Когда они сели в автомобиль, мужчина достал из коробки пистолет "Глок" и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Окуева из своего пистолета "Макарова" сделала несколько выстрелов в стрелка.

Сама Окуева заявляла, что остановила киллера из наградного оружия.

У нападавшего обнаружили заграничный паспорт гражданина Украины на имя Александр Дакар.

По факту покушения на убийство двух и более лиц начато уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители рассматривают как основную версию совершения преступления патриотическую позицию супругов. Еще одна из версий – заказное убийство, подготовленное российскими спецслужбами, заявлял член коллегии МВД и нардеп Антон Геращенко.

У Службы безопасности Украины нет подтвержденной информации о причастности российских спецслужб к этому покушению.

Темы: оружие Аваков криминал
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IP: 45.62.213.---spitfire06.06.2017 16:21
шкода, що Шеремет та Вороненков не змогли скористатись подарунками Авакова.
чи міністр їм нічого не дарував?

взагалі ця практика озброєння Поліцмейстером деяких обраних свідчить про
1) визнання ним неможливості забезпечення безпеки усіх громадян;
2) привласнення права збереження безпеки окремих представників бидлоеліти.

як не парадоксально, але пан Аваков наразі не зацікавлений знищувати злочинність, бо тоді він буде позбавлений частини свого впливу, зникне необхідність у дарування зброї за державний кошт.

PS до речі, я не пам'ятаю, чи хвалився пан Аваков з приводу зброї Пашинського?
про це не можна забувати.
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