Комитет решил, когда будет рассматривать снятие неприкосновенности с Бобова
Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента рассмотрит представление Генеральной прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности и снятия неприкосновенности с депутата Геннадия Бобовая из группы "Партия "Видродження" 7 июня.
Об этом говорится в повестке дня заседания комитета, передают Украинские Новости.
Начало заседания запланировано на 15:00.
Данный вопрос будет рассмотрен комитетом впервые.
Как известно, Бобов уплатил в государственный бюджет более 37,9 млн гривен по обязательствам.
19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представление в парламент на дачу согласия на привлечение к ответственности трех народных депутатов Геннадия Бобовая, Евгения Дейдея (НФ) и Андрея Лозового (РП).
Однако позже представление на привлечение к ответственности Лозового и Дейдея вернули в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Согласно указанным Луценко данным, Бобовая подозревают в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации.
Как известно, в среду генпрокурор Луценко заявил, что Бобов признал свою вину и собирается заплатить миллион долларов налогов.
Позже Бобов выступил с опровержением заявлений Луценко.
Украинская правда
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