САП обвиняет еще десять человек в хищении "киотских денег"

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Вторник, 6 июня 2017, 15:38

Специальная антикоррупционная прокуратура по результатам досудебного расследования привлекла к уголовной ответственности десять человек, которым инкреминируют хищения более 336 млн, выделенных Украине по Киотскому протоколу.

Об этом говорится в сообщении САП на Facebook.

"Собранными материалами установлено, что группа лиц, в состав которой входили должностные лица ГП "Укрэкоресурсы" ... совершили покушение на завладение государственными средствами в сумме 336 009 811, 63 грн. По результатам предварительного расследования к уголовной ответственности привлечены десять человек", - говорится в сообщении.

В САП добавляют, что лица пытались помочь обеспечить победу фиктивных компаний в тендерных процедурах по капремонту и замене светильников на основе ламп накаливания на светильники на основе LED-технологий для сокращения выбросов парниковых газов и улучшение социально-экономических условий.

Поэтому, директору ГП "Укрэкоресурсы" Ковалю А.Ю. инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (покушение на завладение чужим имуществом), ч. 2 ст. 382 (неисполнение решения суда), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Двум сотрудникам ГП "Укрэкоресурсы" - членам комиссии по проведению конкурсных торгов Кравченко Р.В. и Добриловскому А.А. инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (покушение на завладение чужим имуществом), ч. 4 ст. 358 (использование поддельного документа), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Директору коммунального предприятия "Одесгорсвет" Прокопцом О.В. инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. По версии следствия, он подделывал документы предприятия для участия в тендерных закупках.

Бывшему работнику ОП "Южно-Украинская АЭС" ГП НАЭК "Энергоатом" Соколову Д.Д. инкриминируют совершение пособничества в покушении на завладение государственными средствами и использование поддельного документа, то есть правонарушения, предусмотренные ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 пособничество в покушении на завладение чужим имуществом), ч. 4 ст. 358 (использование поддельного документа) УК Украины.

Также в сообщении отмечается, что приговорами судов уже осуждены два человека (Слепченко А.В. и Беспалая А.В.) за организацию фиктивного предпринимательства (ч. 1 ст. 205 УК Украины).

Как известно, 12 января 2016 тогда премьер Арсений Яценюк дал поручение провести служебное расследование относительно возможных нарушений в Минэкологии во время конкурса по реконструкции систем освещения, когда тендер на 550 млн гривен выиграла фиктивная фирма.

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/12/7095125/

27 января 2016 на заседании Кабмина объявили данные служебного расследования, которые показывали, что за скандалом с попыткой растраты более полумиллиарда гривен "киотских" денег стоит и.о. министра экологии Сергей Курыкин.

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/01/27/7096895/

12 июля 2016, детективы НАБУ задержали бывшего директора Госпредприятия "Украинские экологические инвестиции" по делам хищения "киотских денег".

25 июня 2016 директор НАБУ Артем Сытник заявил, что ведомство вышло на финишную прямую в расследовании уголовного производства в отношении растраты государственных средств, полученных по Киотскому протоколу.

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/06/25/7112864/

В мае 2016 детективы НАБУ задержали секретаря комитета по государственным закупкам госпредприятия "Украинские экологические инвестиции" по подозрению в покушении на растрату 480 млн грн, полученных по Киотскому протоколу.

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/05/16/7108645/

2 июня 2016 НАБУ задержало второго подозреваемого в покушении на растрату "киотских средств".

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IP: 91.234.76.---Mesnik1506.06.2017 17:02
Повідомлення про злочин: гр.Бандуров Володимир, який був і є на сьогодні депутатом Верховної ради є одним з організаторів викрадення "кіотських" коштів в Запорізькій області. було порушено кілька кримінальних проваджень, але потім корумплвані правоохоронці часів Януковича справи закрили. Прошу зверутись до Запорізької прокуратури з вимогою надати матеріали кримінальних проваджень по викраденню "кіотських" коштів в Запорізькій області. Зокрема: Замість теплозберігаючих вікон масоов ставили декоративну дешеву халтуру, а в актах виконаних робіт зазначалось як теплозберігаючі. Прошу вважати статтю повідомленням про злочин в порядку ст. 214 КПК України.
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