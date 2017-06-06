Авдеевка без воды: ЛЭП Донецкой фильтровальной станции починили

189 просмотров
0
Вторник, 6 июня 2017, 16:56

Монтеры восстановили функционирование линии электропередач Донецкой фильтровальной станции, в среду начнут восстанавливать водоснабжение Авдеевки.

Об этом сообщил в Twitter вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"Авдеевка. По состоянию на 16:00 6 июня ремонтные работы линий электропередач завершены, напряжение подано на линию Макеевка - АКХЗ №2", - пишет он.

По словам вице-премьера, на 7 июня запланированы работы по подключению Донецкой фильтровальной станции и восстановлению водоснабжения Авдеевки.

Как сообщалось, в воскресенье утром при попытке запустить Донецкую фильтровальную станцию был обнаружен порыв линии электропередач на неподконтрольной территории.

Представители ОРДО не давали гарантий безопасности для проведения ремонтных работ. 

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий предупреждало, что 5 июня Авдеевка может остаться без воды, поскольку резервуар с водой для нужд города фактически исчерпан, и возможности его наполнить не было.

Украинская правда

Темы: Авдеевка Донецкая область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Воды в Авдеевке хватит до утра вторника - МинТОТ 5 июня 2017, 15:57
Авдеевка: ЛЭП к ДФС начнут ремонтировать не раньше вторника 5 июня 2017, 13:48
МинТОТ: в понедельник Авдеевка может остаться вообще без воды 4 июня 2017, 15:58
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
РФ ответит тем же, если Украина введет визы для россиян – Лавров
Компания партнера Порошенко будет поставлять троллейбусы для Киева
Послы ЕС решили продлить на год санкции против Крыма – журналист
Ростов-на-Дону отказывается пускать "Генерала Ватутина"
Все новости
Кино

Украина и Франция экранизируют историческую драму об Анне Ярославне

Путешествуй по Винничине

Созданы 3D-туры по Винницкой области для путешественников