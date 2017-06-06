Доцента сняли с конкурса в Верховный суд за плагиат, судью оставили

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Вторник, 6 июня 2017, 17:29

Высшая квалификационная комиссия судей поддержала вето Общественного совета добропорядочности на избрание доцента Национального университета "Львовская политехника" Михаила Гузелы в новый Верховный Суд.

Об этом в ходе заседания комиссии во вторник сообщил председатель ВККС Сергей Козьяков, передают "Українські новини".

ОСД наложил вето на избрание доцента в Кассационный криминальный суд Верховного Суда, мотивируя это тем, что в его научных трудах обнаружены признаки плагиата и заимствований.

Гузела отрицает наличие плагиата в своих работах и уверяет, что возможное наличие заимствований в 2 его научных статьях не влечет за собой потерю научной ценности этих статей.

Члены ВККС решили прекратить участие Гузелы в конкурсе. Комиссия решила, что он не может осуществлять правосудие в новом Верховном Суде.

При этом комиссия преодолела вето Общественного совета добропорядочности на избрание судьи Апелляционного суда Львовской области Станислава Голубицкого.

ОСД наложил вето на избрание Голубицкого в Кассационный криминальный суд Верховного Суда, мотивируя это тем, что в 2008 году он приговорил к пожизненному лишению свободы Владимира Панасенко за убийство гендиректора рынка во Львове.

Общественный совет утверждает со ссылкой на правозащитников и Европейский суд по правам человека, что приговор базировался не на фактах, а на допущениях, и обстоятельства дела не были надлежащим образом изучены судом.

Голубицкий заявил, что его судебное решение признали законным и оставили в силе суді вышестоящих инстанций.

Члены ВККС приняли решение поддержать кандидата и преодолели вето ОСД. За проголосовали 15 членов ВККС из необходимых 10, против – 0. Таким образом, комиссия признала, что кандидат соответствует критериям добропорядочности и профессионализма.

Ранее во вторник Высшая квалификационная комиссия судей преодолела вето Общественного совета добропорядочности на избрание в новый Верховный Суд заместителя главы Хозсуда Харьковской области.Алексея Брынцева (сын экс-судьи Конституционного Суда) и судьи Центрального райсуда Николаева Владимира Алейникова.

При этом ВККС поддержала вето на избрание в Верховный Суд судьи Высшего хозсуда Сергея Бондаря.

ОСД ветировал избрание 103 из 382 кандидатов на должности 120 судей Верховного Суда, считая, что они не соответствуют критериям добропорядочности и профессиональной этики.

Депутат Мустафа Найем предполагал, что ВККС может проигнорировать факты недобросовестности кандидатов в судьи Верховного Суда – и рекомендовать их к назначению.

Темы: суд реформы
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