Боевики из зенитной установки обстреляли Новолуганское
Боевики обстреляли из зенитной установки жилые дома в населенном пункте Новолуганское.
Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.
"Около 18.30 ч 6 июня боевики обстреляли жилой сектор населенного пункта Новолуганское из зенитной установки ЗУ-23-2. В результате обстрела полностью сгорела деревянное приусадебное строение во дворе дома по улице Космонавтов. В доме на улице Мичурина повреждено сарай, гараж и забор, разбит шифер на крыше. В доме по улице Сергиенко повреждены стена и хлев, убит домашний скот", - говорится в сообщении.
Согласно информации, никто из местных жителей не пострадал.
Украинская правда
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