Боевики из зенитной установки обстреляли Новолуганское

141 просмотр
0
Вторник, 6 июня 2017, 22:59

Боевики обстреляли из зенитной установки жилые дома в населенном пункте Новолуганское.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

"Около 18.30 ч 6 июня боевики обстреляли жилой сектор населенного пункта Новолуганское из зенитной установки ЗУ-23-2. В результате обстрела полностью сгорела деревянное приусадебное строение во дворе дома по улице Космонавтов. В доме на улице Мичурина повреждено сарай, гараж и забор, разбит шифер на крыше. В доме по улице Сергиенко повреждены стена и хлев, убит домашний скот", - говорится в сообщении.

Согласно информации, никто из местных жителей не пострадал.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В зоне АТО 4 бойца получили ранения – штаб 6 июня 2017, 18:46
В Богдановке боевики выпустили 16 снарядов из "Града" – штаб АТО 6 июня 2017, 14:59
За сутки в зоне АТО ранены 4 бойца – штаб 6 июня 2017, 12:56
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Порошенко утвердил введение языковых квот на ТВ
Порошенко призвал правоохранителей публично отчитаться по делу Шеремета
Экс-нардеп: В Донецке пропал без вести украинский журналист
В зоне АТО 4 бойца получили ранения – штаб
Все новости
Фото

Попасная, Волноваха, Харьков, Ковель: Художники создают муралы на фасадах школ

Книга

Почему хорошие люди совершают ужасные поступки? Отрывок из книги "Эффект Люцифера"