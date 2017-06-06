"Червона рута": Теплоход "Генерал Ватутин" не имеет отношения к компании уже 4 года

Круизный теплоход "Генерал Ватутин", который 1 июня вышел из Киева, днем 6 июня находился в Керченском проливе, в акватории аннексированного Крыма.

Как следует из данных веб-сервиса определения местоположения морских судов MarineTraffic, во вторник судно направлялось в российский порт Ростов.

Накануне украинские СМИ сообщили, что теплоход должен был везти туристов в Одессу, но вместо этого по неизвестным причинам отправился в сторону крымского полуострова.

В круизной компании "Червона рута" заявляют, что теплоход не имеет отношения к этой компании, несмотря на то, что на сайте этой организации по состоянию на 14:00 была предоставлена информация о теплоходе.

Теплоход с 2013 года не имеет к компании никакого отношения, заявил представитель компании "Червона Рута" Игорь Андреев.

Генеральный директор круизной компании "Червона рута" Юрий Соколов сообщил, что украинские СМИ оперировали сначала неправильной информацией, поскольку, по его словам, теплоход отправился в российский порт не из украинского Измаила, а из молдавского порта, где произошла смена собственника судна и флага.

"Теплоход 25 числа вышел из Киева, ушел в Херсон, с 29 по 31 стоял в Херсоне, оформлялся, потом пошел в Измаил, сменил флаг (спустили украинский, специально сняли с (учета - ред.) в украинском реестре), на выходе изменился хозяин в Измаиле, хозяин поднял флаг Белиз, и под Белизским флагом судна отправились в молдавский порт Джурджулешти. Туда приехал новый хозяин, и теплоход там был переоформлен на новую компанию. И новый хозяин, которого мы вообще не знаем, дал команду идти на Ростов", - рассказал Юрий Соколов.

Также Соколов опроверг сообщения украинских СМИ о том, что на борту теплохода находились пассажиры.

В то же время, на сайте MarineTraffic, который отслеживает суда и публикует их местонахождение на карте в реальном времени, сообщается, что "Генерал Ватутин" направляется в порт Ростов из украинского порта "Измаил", никаких упоминаний о молдавском порте на Дунае состоянию на 15:00 вторник на сайте не было.

Комментируя этот факт, Юрий Соколов предположил, что сайт не успевает обновлять информацию.

По словам Соколова, от 2013 года, теплоход не эксплуатировался, и в 2017 году было принято решение "вывести теплоход, как инвестицию, с территории Украины и передать следующему владельцу".

При этом гендиректор компании добавил, что компания "Червона рута" не была собственником этого теплохода.

На сайте компании "Червона рута" по состоянию на 16:00 информации о теплоходе "Генерал Ватутин" нет. В то же время, сообщение о туре "Киев-Одесса" на теплоходе "Генерал Ватутин" есть на сайте Grouptravel, здесь указывается, что теплоход находится в круизе с 1 по 12 июня.

В Grouptravel сообщили, что не знают, были ли на борту теплохода пассажиры.

В Госпогранслужбе Украины отметили, что судно покинуло Украину в соответствии с требованиями закона, и не имело пассажиров на борту.

На сайте "Думская" 6 июня появилась информация о том, что украинский круизный лайнер типа река-море "Генерал Ватутин" по неизвестным причинам изменил курс и отправился к южному берегу аннексированного Крыма вместо того, чтобы зайти в порт Одессы.

Радио Свобода