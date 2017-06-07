МИД выразил протест из-за посещения Крыма делегацией РФ

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Среда, 7 июня 2017, 00:27

МИД Украины выразил протест в связи с посещением аннексированного Крыма российской делегацией.

Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередной незаконной поездкой в ​​Автономную Республику Крым, которая является суверенной территорией Украины, временно оккупированной Российской Федерацией, группы высокопоставленных чиновников государства-оккупанта во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что это является грубым нарушением украинского законодательства и международного права.

Кроме того, в министерстве отметили, что такие "визиты" руководства РФ рассматриваются как демонстративное пренебрежение Кремлем государственным суверенитетом Украины, Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, Бакинской Декларации и резолюциями Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

В этой связи Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста.

Темы: МИД Росcия аннексия
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