Коалиция нанесла авиаудар по силам Асада

448 просмотров
0
Среда, 7 июня 2017, 02:30

Коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудар по сторонникам режима Башара Асада в Сирии, вошедшим в зону деэскалации неподалеку от населенного пункта ат-Танф.

Об этом сообщили в Пентагоне, передает ВВС.

Из сообщения ведомства следует, что военнослужащих сирийской армии в попавшей под удар группе не было.

"Несмотря на прошлые предупреждения, силы сторонников режима вошли в согласованную зону деэскалации с танком, артиллерией, средствами противовоздушной обороны", - говорится в пресс-релизе группировки американских войск в Сирии.

В результате удара было уничтожено две артиллерийских установки, одно противовоздушное орудие, а также поврежден танк. Перед тем как нанести удар, коалиция сделала несколько предупреждений по специальной линии связи.

Темы: США Сирия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Путин заявил, что войну России и США "никто бы не пережил" 7 июня 2017, 01:46
США пока не определились, кого противопоставить Суркову в переговорах по Украине 6 июня 2017, 17:14
Пенс назвал Россию одной из главных мировых угроз 6 июня 2017, 09:11
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Порошенко утвердил введение языковых квот на ТВ
Порошенко призвал правоохранителей публично отчитаться по делу Шеремета
Экс-нардеп: В Донецке пропал без вести украинский журналист
В зоне АТО 4 бойца получили ранения – штаб
Все новости
Социальные услуги

Новый закон о соцуслугах: кому, кто и как

Фестивальная история

Как "Джаз Коктебель" потерял джаз и Коктебель, но нашел себя