Фриланд: РФ представляет стратегическую угрозу для Канады

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Среда, 7 июня 2017, 03:11

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд считает, что милитаризированная Россия непосредственно угрожает Канаде и демократическому миру в целом.

Об этом она заявила в ходе выступления в парламенте, сообщает "Укринформ".

"Российский военный авантюризм и экспансионизм представляют угрозу для либерального демократического мира, и Канады в том числе", - сказала Фриланд.

По ее словам, среди других стратегических опасностей - "диктатура в Северной Корее, преступления против человечности в Сирии и ужасающий экстремизм ИГИЛ".

"Варианты наших самостоятельных действий против этих угроз - ограничены. Это требует сотрудничества с государствами-единомышленниками", - отметила министр.

Она добавила, что и глобальные изменения климата являются "общей угрозой, которая касается каждого жителя планеты".

"Гражданские войны, бедность, засуха и естественные катаклизмы где угодно в мире также угрожают нам, не в последнюю очередь из-за того, что провоцируют дестабилизирующую массовую миграцию", - отметила Фриланд.

Темы: Канада Росcия
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