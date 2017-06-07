В США считают, что информагентство в Катаре взломали хакеры из РФ

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Среда, 7 июня 2017, 06:05

Американские спецслужбы считают, что российские хакеры взломали государственное информагентство Катара и опубликовали там поддельное новостное сообщение, которое способствовало кризису в отношениях этого государства с ближайшими союзниками.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что ФБР недавно направило группу следователей, чтобы помочь правительству Катара расследовать предполагаемую хакерскую атаку.

По информации агентства, данные, собранные спецслужбами США, указывают на то, что за вторжением стоят именно российские хакеры.

Также сообщается, что в Катаре находится одна из крупнейших американских военных баз в регионе.

Официальные лица США говорят, что цель России, по-видимому, состоит в том, чтобы вызвать раскол среди США и их союзников.

При этом агентство пишет, что пока не ясно, стоят ли за взломом те же российские хакеры, которые вмешались в выборы в США в 2016 году.

ФБР и ЦРУ отказались комментировать эту информацию.

Пресс-секретарь посольства Катара в Вашингтоне заявила, что расследование продолжается, и его результаты будут опубликованы в ближайшее время.

Напомним, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн разорвали дипломатические связи с Катаром.

Страны также объявили о закрытии транспортных связей с Катаром и дали катарским гостям и жителям городов две недели, чтобы уехать.

Позже о разрывве отношений с Катаром заявили также Йемен и Ливия.

Причиной таких мер стало обвинение власти Катара в поддержке террористической деятельности, в том числе "Аль-Каиды" и "Исламского государства".

Не исключено, что настоящей причиной послужило то, что на саммите стран Персидского залива в конце мая катарское новостное агентство распространило речь эмира Катара, который заявил о поддержке нормальных отношений с Ираном, что вызвало волну критики в саммите. Позже Доха заявила, что публикацию сделали хакеры.

Как сообщалось, Египет объявил о прекращении авиасообщения с Катаром. А Саудовская Аравия закрыла местный офис и отозвала лицензию на вещание катарского информационного канала Аль-Джазира.

Темы: Росcия хакеры
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