"Министр" донецких боевиков приговорен к 12 годам тюрьмы

Так называемого "министра внутренних дел террористической организации "ДНР" заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщает в среду пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Сообщается, что 6 июня коллегия судей Дзержинского городского суда Донецкой области вынесла обвинительный приговор бывшему заместителю начальника управления - начальнику отдела по борьбе с торговлей людьми управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУМВД Украины в Донецкой области Дикому А.А.

Во время судебных слушаний установлено, что в мае-июне 2014 года Алексей Дикий, нарушая присягу сотрудника органов МВД Украины, совместно с представителями террористической организации "ДНР" участвовал в захвате административного здания УБОП в Донецкой области, в городе Донецке.



Оставшись на временно подконтрольной боевикам территории, милиционер-предатель непосредственно стал членом террористической организации "ДНР".



Так, в 2014 году бывший милиционер был назначен на должность первого заместителя так называемого "министра внутренних дел "ДНР". А уже в начале 2015 года, после присвоения звания "герой ДНР", Алексей Дикий занял должность так называемого "министра внутренних дел террористической организации "ДНР".



Досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего украинского милиционера проводили следователи прокуратуры Донецкой области.



Поскольку осужденный находится на временно неподконтрольной украинской власти территории, его судили заочно.



Суд, поддержав позицию государственного обвинения - прокуратуры Донецкой области, признал гражданина Дикого А.А. виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины и заочно приговорил к 12 годам лишения свободы.

Украинская правда