К активисту Шабунину пришли три человека с повесткой

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Среда, 7 июня 2017, 11:41

К председателю правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина пришли с повесткой.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Шабунин отмечает, что он c ​​2000 года непригоден по состоянию здоровья к службе.

Он считает такие действия спланированными со стороны некоторых нардепов от БПП.

"На днях БППшно-подмартиненский чиновник-неудачник Игорь Пивень угрожал силой отвезти меня в военкомат. А сегодня, в день рождения дочери, пришли ко мне аж трое охфицеров из Днипровсого военкомата вручать повестку", - написал активист.

По словам Шабунина, они не смогли объяснить, была ли отправлена повестка по почте.

"Завтра в 9.00 приглашаю всех журналистов со мной в Днепровский военкомата (М. Лебедева 14а, каб .310). Буду выяснять, почему я по состоянию здоровья непригоден к службе с 2000 года в 32 года получил повестку", - отметил он.

Как отметил Шабунин, Игорь Пивень, угрожавший ему персональной доставкой - помощник Сергея Тригубенко, нардепа БПП и член правления Гошки Апасова "Национальный интерес". "Именно они снимали говно-фильмы о ГПК. Петух также является директором и соучредителем ОО "Союз ветеранов военной разведки", откуда, вероятно, гопник-оператор и вдое его сопровождающих", - написал Шабунин.

10 апреля Шабунин сообщил, что у его дома прошел пикет, в организации которого он обвинил заместителя председателя СБУ Павла Демчину. Шабунин указал, что исполнителем акции был Роман Матковский - действующий руководитель управления СБУ по защите национальной государственности.

Таким образом, по мнению Шабунина, Демчина пытается отомстить ЦПК за иск с требованием открыть декларации руководства СБУ.

Украинская правда

Темы: Антикоррупционная прокуратура
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Комментарии — 4
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IP: 37.57.222.---scs11107.06.2017 12:47
"герой" "антикоррупционнер" Виталька оказывается совсем "не коррупционным" путём заимел справку инвалида что бы "косить" армию какое оно ущербное, а пальцем тронешь так вонять будет на всю Европу
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IP: 176.122.121.---EVGO07.06.2017 12:26
да, особисто я розчарувався в Шабуніні і Ко... Віталік, це ти опустився до рівня дворової гопоти - називаючи військових, членів ГО "Спілка ветеранів військової розвідки" - гопніками! за таке можна і отримати...хоча ти мабуть на це і провокуєш, щоб тебе пальцем зачепили! щоб потім кричати на все горло: допоможіть, "гопніки" зрєнія лішають...цензура, помста тощо.
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IP: 35.189.213.---kerubino07.06.2017 12:20
Зачіпати злодійську владу -собі дорожче ,а якби жив тихенько ,а ще підспівував злодіям ,то ніхто б не чіпав .
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IP: 176.37.12.---Bitis07.06.2017 12:14
Бегать и уничтожать коррупционеров - энергии и здоровья хоть отбавляй.
Пришла повестка - инвалид. Что то не то!!!
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