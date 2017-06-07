Гройсман поручил полиции заняться земельными махинациями в регионах

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Среда, 7 июня 2017, 11:57

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил главе МВД Арсену Авакову провести ряд внеплановых проверок в регионах для выявления махинаций с землей.

Он это сделал в среду на еженедельном заседании правительства.

"Что касается земельных махинаций, Арсен Борисович, я бы Вас попросил дать отдельное поручение подразделениям Национальной полиции, которые занимаются экономикой, по всей стране тщательно начать отрабатывать все махинации", - обратился глава правительства к министру внутренних дел.

Премьер подчеркнул, что это должны быть "серьезные отработки". "Вы работаете в плановом режиме, а надо сделать серьезные отработки, чтобы перевернуть там всех тех, кто позволяет себе нечестно, непрозрачно управлять земельными ресурсами на территориях", - подчеркнул он.

Поводом для такого поручения стало выступление вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко, который напомнил о злоупотреблениях в области распределения земельных участков.

"Есть очень много государственных земель, которые обрабатываются, но не переданы в аренду или через аукцион, а органы местного самоуправления на эту ситуацию не влияют и государственные геокадастры не заинтересованы в развитии территорий и общин. Здесь возникает очень много злоупотреблений", - отметил он.

Евгений Кизилов, УП

Темы: земля Гройсман Кабинет министров Аваков полиция
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