СММ зафиксировала запрещенные Минском "Грады" у боевиков

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Среда, 7 июня 2017, 12:19

Специальная мониторинговая миссия зафиксировала тяжелое вооружение на территории подконтрольной боевикам ОРЛО, находящегося в местах с нарушением линий отвода Минских соглашений.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликовано 6 июня вечером.

"СММ зафиксировала 10 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ‑21 "Град", 122 мм) возле подконтрольного "ЛНР" г. Хрустальный (быв. Красный Луч, 56 км к юго‑западу от Луганска), размещение там которых является нарушением соответствующих линий отвода", - отмечается в отчете.

Как известно, согласно минским соглашениям и дополнительным соглашениям, подписанным в рамках ТКГ позже, тяжелая артиллерия, танки и артиллерийские орудия калибром до 100 миллиметров и минометы калибром до 120 миллиметров должны быть отведены еще в октябре 2015 года.

Темы: Донбасс
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