В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранены 8 бойцов

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Среда, 7 июня 2017, 13:00

6 июня в зоне проведения антитеррористической операции 8 бойцов получили ранения.

Об этом на брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, восемь военнослужащих получили ранения", – сказал он.

В комментарии "Украинской правде" полковник уточнил, что эти санитарные потери силы АТО понесли в результате вражеских обстрелов в Крымском (2 раненых), Новозвановке (2), в Троицком, Зайцевом, Новгородском и Верхнеторецком.

"За прошедшие сутки обстановка в районе проведения антитеррористической операции ухудшилась за исключением отрезка фронта на мариупольском направлении. Боевики усилили обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, в первую очередь на луганском направлении", – отметил спикер АТО.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
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