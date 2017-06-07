Новый Верховный суд: Балаца не пустили, Бакулиной дали добро

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Среда, 7 июня 2017, 13:07

Высшая квалификационная комиссия судей поддержала вето Общественного совета добродетели на избрание судьи Хозяйственного суда Киева, бывшего члена Высшего совета юстиции Сергея Балаца в новый Верховный Суд.

Об этом в ходе заседания комиссии в среду сообщил председатель ВККС Сергей Козьяков, передают Украинские Новости.

ОСД наложил вето на избрание Балаца в Кассационный хозсуд Верховного Суда, мотивируя это тем, что судья и его семья имеет в своем распоряжении большое количество недвижимости, транспортных средств и необоснованно высокий доход.

Также судья очень часто выезжал в качестве туриста за границу.

Кроме того, в 2013 году судья Балац признал законным строительство жилого комплекса на ул. Гончара, 17-23 у стен собора Софии Киевской, без согласования с ЮНЕСКО.

Судья заявил, что члены ОСД манипулируют этим решением и неправильно его интерпретируют.

Свои доходы Балац назвал обоснованными, а частые поездки за границу объяснил увлечением мототуризмом.

В результате ВККС не набрала голосов, чтобы преодолеть вето ОСД и прекратила участие Балаца в конкурсе.

Комиссия признала, что его кандидатура не соответствует критериям профессиональной этики и добродетели судьи нового Верховного Суда.

В то же время в среду ВККС преодолела вето Общественного совета добродетели на избрание судьи Высшего хозяйственного суда Светланы Бакулиной в новый Верховный Суд.

ОСД наложил вето на избрание Бакулиной в Кассационный хозсуд Верховного Суда, мотивируя это тем, что она фигурирует в уголовном производстве по факту незаконного вмешательства в автоматизированную систему распределения дел в Высшем хозяйственном суде.

Бакулина утверждает, что в рамках дела была один раз допрошена Генеральной прокуратурой в качестве свидетеля и не имеет отношения к указанному преступлению.

Кроме того, общественники выразили претензию, что в 2014 году судья признала законным строительство офисно-жилого комплекса с подземной автостоянкой в ​​переулке Кияновском, 12 в историческом центре Киева на территории архитектурного заповедника "Древний Киев" без согласования с ЮНЕСКО.

В результате ВККС решила преодолеть вето ОСД и позволить судьи продолжить участие в конкурсе.

Комиссия признала, что ее кандидатура соответствует критериям профессиональной этики и добродетели.

Как известно, 6 июня ВККС начала рассматривать 140 ветированных кандидатур из 354 претендентов в новый Верховный Суд.

Темы: суд Верховный суд
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