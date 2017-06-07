Антимайдановцу "Топазу" продлили арест еще на 2 месяца

Киевский районный суд Харькова продлил арест антимайдановцу Игорю Кромскому, известному по прозвищу "Топаз".

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области, передает Интерфакс-Украина.

"Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Дело по сути не рассматривалось, поскольку заседание началось позже на 2 часа - ждали адвоката", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщил адвокат Кромского Александр Шадрин, он явился на заседание с двухчасовым опозданием из-за болезни.

"Вообще-то я сейчас болен, коллегия судей не согласилась, чтобы в заседании вместо меня участвовал адвокат Тихоненков (Дмитрий Тихоненков представляет то же адвокатское объединение, что и Шадрин, ранее также был адвокатом Кромского - ИФ), поэтому с учетом того, что должен был рассматриваться вопрос о мере пресечения, я все-таки пришел, но позже", - сказал Шадрин.

Как сообщалось, харьковчанин Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в сети видео, снятого в лагере "Антимайдана". Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его И.Кромскому: "Топаз, дай команду!".