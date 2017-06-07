В России хотят вернуть имперский гимн "Боже, Царя храни!"

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Среда, 7 июня 2017, 15:22

В Государственную думу РФ внесли законопроект о возвращении гимна времен Российской Империи "Боже, Царя храни!"

Об этом пишет российское издание "Медуза".

По его данным, с такой инициативой выступила группа депутатов от ЛДПР Владимира Жириновского.

"Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Утверждение "Боже, царя храни" в качестве нового государственного гимна, считают авторы законопроекта, "позволит достичь исторической преемственности, чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю России, включающую в себя и монархический, и советский периоды".

Темы: Росcия Госдума
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