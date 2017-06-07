Насиров не сдал еще один загранпаспорт – прокурор

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Среда, 7 июня 2017, 16:01

Прокурор САП Роман Симкив в среду, 7 июня, на рассмотрении Соломьянськгого районного суда Киева заявил, что отстранен глава ДФС Роман Насиров не сдал еще один украинский загранпаспорт.

Об этом он сообщил на заседании суда, прямую трансляцию которого ведет "Радио Свобода".

"В ходе досудебного расследования получена информация от Министерства иностранных дел, что Насирову <...> было оформлено и выдано паспорт гражданина Украины для выезда за границу серии CD номер 030241 <...> который в настоящее время также не сдан", - заявил прокурор.

По словам прокурора, этот паспорт Насиров использовал для пересечения границы, что подтверждает Госпогранслужба.

Как сообщалось, в среду, 7 июня, Соломенский районный суд Киева рассматривает ходатайство Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о взыскании в госбюджет внесенного за отстраненного главу Государственной фискальной службы Романа Насирова залога 100 миллионов в связи с тем, что он не сдал британский паспорт.

Как известно, Насиров попросил детективов НАБУ вернуть ему заграничный паспорт для поездки на лечение в США.

30 мая детективы НАБУ отказали Насиров.

Детективы НАБУ в начале марта 2017 задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.

Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.

7 марта суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток с возможностью внесения залога 100 миллионов гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиарда гривен.

Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

Олег Твердь, УП

Темы: Насиров
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IP: 93.75.41.---formalin07.06.2017 16:15
Не здав - отже, обдурив. Затримати без розмов і тримати у в'язниці!
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