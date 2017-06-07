Мартыненко просит Сытника "не пиариться", а передать дело в суд

Экс-нардеп Николай Мартыненко просит директора НАБУ Артема Сытника скорее направить обвинительный приговор в суд и прекратить пиариться на упоминаниях его имени.



Об этом говорится в комментарии, предоставленном "Украинской правде" пресс-службой Мартыненко.



"Упоминания моего имени стали идеей-фикс для руководителей НАБУ. Господин Сытник пиарится на Мартыненко почти в каждом из 140 интервью и 600 комментариев, которыми хвастается НАБУ как своим достижением. И это их единственное достижение за 2 года работы, ведь ведомство Сытника и дальше безрезультатно проедает бюджетные миллиарды", - сказал Мартыненко.



"Поэтому обращаюсь к руководителям НАБУ Сытнику и Углаве: идите в САП и быстрее передавайте обвинительное заключение в суд для рассмотрения по существу", - спросил бывший депутат.



По его мнению, директору НАБУ тогда не будет о чем говорить в сотнях интервью.



"Он каждый раз вбрасывает какие то фейки обо мне, чтобы информационно поддерживать тему сфальсифицированного "дела Мартыненко". Но сегодня даже Сытник был вынужден признать, что я не собираюсь никуда бежать. Добавлю: и не собирался. Кроме того, я много раз выезжал за границу, но мне там никто не предъявлял претензий. Более того, я добровольно отказался от депутатского иммунитета", - заявил Мартыненко.



Он отметил, что "смысл всего "дела Мартыненко", на котором пиарится НАБУ, сводится исключительно к желанию выбрать мне задержания в качестве меры предосторожности, громко подать это как конечный результат и переключить внимание с отсутствия каких-либо фактов в отношении меня".



Как известно, по словам руководителя НАБУ Артема Сытника Мартыненко привел в схемах хищения свои активы за рубежом и сейчас еще три страны ведут расследование в отношении него.



"Поэтому особенно бежать ему некуда", - подчеркнул Сытник.



НАБУ задержало Николая Мартыненко 20 апреля 2017.



По версии следствия, ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" заключил контракт с австрийской компанией Steuermann, подконтрольной Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах нанесли ущерб на 17, 28 долл.

В общем НАБУ расследует три уголовных производства в отношении Мартыненко.



22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов и министров от "Народного фронта".



Украинская правда