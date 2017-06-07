Экс-нардеп рассказал детали исчезновения украинского журналиста в ОРДО

Бывший нардеп Егор Фирсов сообщает, что журналист Станислав Васин исчез на неподконтрольной Киеву территории Донбасса еще 2 июня.



Об этом он написал на своей странице в Facebook в среду.



"Последний раз он выходил на связь с мамой в обед 2-го июня. Сказал что подъезжает к Донецку и приедет к ней завтра т.е. 3-го, но так и не приехал. Мама подняла тревогу, знакомые и друзья сказали что с ними он также на связь не выходил. Обращения в местную милицию и непосредственно в МГБ ничего не дали", - написал Фирсов.



"Мать поехала к нему домой (он жил отдельно и снимал квартиру в Донецке), там обнаружила следы проникновения, а также заметила, что отсутствует часть личных вещей, в том числе и ноутбук. В квартире явно что-то искали", - добавил он.



По его словам страничка Васина в Facebook - активная.



"Размещаются посты, а вчера была рассылка сообщений с попыткой получить информацию. Будьте осторожны", - написал Фирсов.



Он также уточнил, что до конца этого года Васин планировал переезд в Киев.



Как известно 6 мая Фирсов сообщил, что журналист и писатель Станислав Васин пропал без вести в оккупированном Донецке.



Украинская правда