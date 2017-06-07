Суд по взысканию 100 млн Насирова в бюджет продолжат в четверг

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Среда, 7 июня 2017, 19:14

Соломенский районный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о взыскании в госбюджет внесенной за отстраненного главу Государственной фискальной службы Романа Насирова залога 100 млн в связи с тем, что он не сдал британский паспорт.

Такое решение приняли в суде вечером среды, 7 июня.

Рассмотрение ходатайства продолжат завтра, 8 июня, в 10 утра.

Как сообщалось, прокурор САП Роман Симкив в среду, 7 июня, на рассмотрении Соломьянськгого районного суда Киева заявил, что отстранен глава ДФС Роман Насиров не сдал еще один украинский загранпаспорт.

Защита отстраненного главы ДФС в среду, 7 июня, на рассмотрении Соломенского райсуда Киева заявила, что Роман Насиров не сдал паспорт, потому что в нем закончились страницы.

Как известно, Насиров попросил детективов НАБУ вернуть ему заграничный паспорт для поездки на лечение в США.

30 мая детективы НАБУ отказали Насирову.

Детективы НАБУ в начале марта 2017 задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.

Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.

7 марта суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток с возможностью внесения залога 100 миллионов гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила установить денежный залог в размере 2 миллиарда гривен.

Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

Темы: Насиров суд
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