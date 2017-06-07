От имени мэра Ирпеня рассылают заявление о его отставке

Мэр Ирпеня Владимир Карплюк заявляет, что от его имени неизвестные рассылают заявление об его отставке с должности.

Об этом Карплюк сообщил на своей Facebook-странице.

"Вынужден разочаровать тех моих оппонентов, которые из-под полы рассылают по интернет-сайтам сообщения о том, что якобы я, Владимир Карплюк, ушел с должности Ирпенского городского головы. Я не слагал полномочия мэра Ирпеня. Я никуда не переезжал и не собираюсь. То, что вы меня не любите - не мешает мне хорошо спать ночью", - заявил городской голова.

Отметим, что редакция "Украинской правды" также получила письмо с информацией об отставке Карплюка.

"Уважаемые друзья! Хочу сообщить Вам о своем решении сложить полномочия городского головы Ирпеня согласно статье 79 закона "О местном самоуправлении" по собственному желанию", - говорится в фальшивом заявлении. В письме также отмечается, что Карплюк якобы увольняется из-за того, что "так сложились обстоятельства".

Украинская правда