Порошенко назначил нового замкомандующего Нацгвардии

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Четверг, 8 июня 2017, 00:24

Заместителем командующего Национальной гвардией Украины назначен Валерий Бондарь.

Соответствующий указ от 7 июня обнародован на сайте президента Украины.

"Назначить Бондаря Валерия Ивановича заместителем командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в документе.

29 мая президент уволил с этой должности Валерия Рудницкого.

Генерал-майор Бондарь ранее был начальником штаба Главного управления НГУ.

Темы: Нацгвардия Порошенко
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