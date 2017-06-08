Порошенко назначил нового замкомандующего Нацгвардии
Заместителем командующего Национальной гвардией Украины назначен Валерий Бондарь.
Соответствующий указ от 7 июня обнародован на сайте президента Украины.
"Назначить Бондаря Валерия Ивановича заместителем командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в документе.
29 мая президент уволил с этой должности Валерия Рудницкого.
Генерал-майор Бондарь ранее был начальником штаба Главного управления НГУ.
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